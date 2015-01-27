За добу в зоні АТО 29 українських військових отримали поранення
11:55, 27 січня 2015Країна
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Про це повідомив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов
За добу в зоні АТО загинули 9 українських військових, 29 отримали поранення / Фото: УНІАН
За добу в зоні АТО загинули 9 українських військових, 29 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов сьогодні на брифінгу.
За його словами, за минулу добу на сході України в зоні АТО загинули 9 українських військових, 29 отримали поранення.
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