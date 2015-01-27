За добу в зоні АТО 29 українських військових отримали поранення

За добу в зоні АТО загинули 9 українських військових, 29 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов сьогодні на брифінгу.

За його словами, за минулу добу на сході України в зоні АТО загинули 9 українських військових, 29 отримали поранення.