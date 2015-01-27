Жодна з цільових програм у сфері охорони здоров'я не профінансована на 100%

На 2015 рік жодна з цільових державних програм у сфері охорони здоров'я не профінансована на 100% від потреби.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління благодійного фонду «Пацієнти України» Дмитро Шерембей.

«Я думаю, при тих коштах, які виділені – 3,3 мільярда гривень, потреби будуть задоволені у якихось програмах на 10-20%, в якихось на 30-50%, а деякі на 70%. Є потреба натуральна і задекларована… Коли МОЗ говорить, що на 100% щось купили, то мова йде лише про те, що вони витратили 100% коштів. Мова не йде про те, яку кількість і чого вони купили», - сказав Шерембей, зазначивши, що наразі існує 18 державних програм і найкритичнішою ситуація лишається в онкології, а також у питанні боротьби з туберкульозом та СНІДом.

Шерембей також зазначив, що в Україні бюджет МОЗ, завжди будувався за залишковим принципом і завжди ніс за собою дефіцит коштів. «Україна знаходиться у тому стані, коли людина, по суті, сплачує все сама. МОЗ вперше, за роки незалежності, завалило держзакупівлі. Велика кількість людей лишилась без лікування. На жаль, це хворі не на нежить, а як правило, це хвороби, які межують з летальним випадком. Якщо людина не отримує медикаменти, вона помирає. В Україні за одну добу помирає від онкології практично 300 осіб… З однієї простої причини – катастрофічне недофінансування програм, корупція в МОЗ, яка завжди жила і процвітала, і в результаті ми маємо таку кількість смертей. В середньому в Україні за одну добу від недостачі медикаментів може помирати 1600 осіб. 2015 рік буде ще важчий, ніж 2014, бо МОЗ видало коштів, які, навіть, не зберігають ті програми лікування, які існували всі попередні роки – програми СНІДу, гепатиту, туберкульозу. Ті захворювання, які завжди потрібно контролювати, недофінансовані в середньому на 70%. Це загрожує тим, що в Україні ці епідемії наберуть швидкість і ще більша кількість буде помирати», - сказав він.

Він також наголосив на тому, що жодного чиновника з МОЗ за корупцію у 2014 році не притягнуто до відповідальності. Шерембей додав, що всі пацієнтські організації, в цьому році «почнуть тотальний наступ на МОЗ, щоб ці люди сиділи в тюрмі».

«Ми також будемо наполягати на тому, щоб Кабмін не декларував свою занепокоєність про людей, а висловив свою політику у фінансовому еквіваленті, яка дорівнює життю цих людей і щоб виділив 6,8 мільярдів на програми лікування, які б покрили, як мінімум, задекларовану потребу. Наразі ж виділено 3,3 мільярда гривень», - резюмував він.