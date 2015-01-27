У 2014 році 36% регіональних тендерів в галузі медицини не відбулись, тому третина необхідних ліків та обладнання може не потрапити цього року до лікарень.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив експерт Центру політичних ситуацій та аналітики Гліб Канєвський, презентуючи результати моніторингу закупівель у сфері охорони здоров’я у Запорізькій, Волинській, Херсонській та Чернігівській областях.

«Об’єктами моніторингу були обрані 4 області, які розташовані таким чином, щоб можна було поспостерігати ситуацію як на сході України, так і на заході. Моніторинг торкнувся всіх медичних закупівель в межах цих областей…. Статистика невтішна. Всього в чотирьох областях протягом 2014 року було заплановано 181 закупівлю, з яких уклали договори на постачання медикаментів всього у 115. Можна впевнено стверджувати, що 36% закупівель в регіонах за кошти місцевого бюджету просто зірвались», - повідомив він.

Зокрема, за словами Канєвського, закупівлі зривались через те, що було подано менше двох пропозицій та через порушення законодавства.

Відповідно до результатів дослідження, найгірша ситуація у сфері медичних закупівель у 2014 році склалась у Херсонській області, де не відбулось 48% усіх закупівель, у Запорізькій було провалено 38% закупівель, у Чернігівській – 31%, у Волинській – 27%.