Близько 500 тис дітей залишаються на окупованих територіях Донбасу

Близько 500 тисяч дітей залишаються на окупованих територіях Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час брифінгу уповноважений президента України з питань прав дитини Микола Кулеба.

"За нашими підрахунками, залишається близько 500 тис. дітей на окупованих територіях.... Сьогодні ми рахували території, де йде збройний конфлікт, де кожного дня вибухають снаряди на звільнених територіях - це (там перебуває) близько 4 тис. дітей", - сказав Кулеба, підкресливши, що це приблизні підрахунки.