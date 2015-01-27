Необхідно роз'яснювати про загрозу перебування дітей на окупованих територіях

Уповноважений президента України з питань прав дитини Микола Кулеба наголошує на необхідності вести масову роз'яснювальну роботу серед батьків про смертельну загрозу перебування в зоні проведення Антитерористичної операції, що триває на Донбасі через військову агресію Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

"На жаль, сьогодні доволі слабко ведеться роз'яснювальна робота з людьми, і мало хто її веде... Необхідно сьогодні вести масовану роз'яснювальну роботу серед батьків про смертельну загрозу перебування на тих територіях. Сьогодні мене запитують, чому ми примусово не вивозимо дітей. По-перше, законодавство сьогодні не пристосоване до тієї ситуації, яка сьогодні відбувається. Друге - батьки є законними представниками своїх дітей, вони відповідають за життя і здоров'я своїх дітей. Тому єдиним механізмом сьогодні евакуації дітей - це може бути проведення роз'яснювальної роботи про небезпеку перебування сімей з дітьми на тих територіях", - сказав він, наголосивши на необхідності повернення соціальних працівників в Донецьку та Луганську області, які б проводили таку роз'яснювальну роботу сім'ям з дітьми.

За його словами, необхідно також розробити механізм евакуації дітей із зони АТО без згоди батьків у разі виникнення екстреної ситуації. Кулеба уточнив, що це мають бути зміни до законодавства.

"Також необхідно сьогодні розробляти механізм евакуації дітей, у разі настання екстреної ситуації, без згоди батьків", - вважає він.

Кулеба підкреслив, що мова йде про те, що, в разі екстреної ситуації, спеціальні служби та органи могли б евакуювати дітей, батьки яких на цей момент не перебувають поряд з ними.

За словами Кулеби, якщо дитина в момент екстреної ситуації перебуває разом з батьками, то насильно забирати її ніхто не буде.

"Ми не можемо говорити про дитину, яка перебуває з сім'єю", - додав він.

Крім того, дитячий омбудсмен також наголосив, що жінки з дітьми всі блокпости в зоні АТО можуть проходити без тимчасової перепустки.

"Можу сьогодні повідомити, що сім'ї з дітьми можуть переїжджати на ці території... Якщо це просто сім'я з дітьми, принаймні жінка з дитиною чи жінка з дітьми може перейти на цю територію", - сказав він.

Крім того, Кулеба зазначив, що "міф про те, що громадяни бажають втекти в Росію, залишається міфом".

"Сім'ї говорять про одне - ми не хочемо їхати в Росію, ми хочемо, щоб припинилась війна", - додав він.