Завтра винесуть постанову щодо використання ліків, які знаходься на держскладах

Завтра на засідання Кабінету міністрів України буде винесено постанову щодо можливості використання ліків, які знаходяться на державних складах, паралельно проводиться їх інвентаризація.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі сьогодні під час прес-конференції у Вінниці.

«Вчора я отримав доручення від прем'єра щодо визначення наявності того, що там (на держскладах - УНІАН) знаходиться. Є склади по усіх областях. 8 таких складів, з яких 6 у Донецькій й два у Луганській областях, ми будемо дивитись у першу чергу», - сказав Квіташвілі.

За його словами, поки що про те, що там є відомо лише за наявними списками. «Але ми не знаємо якої якості та у якій кількості», - уточнив він.

Квіташвілі анонсував, що «завтра на засідання Кабміну ми будемо виносити постанову, яка дозволить нам використовувати запаси, які існують на цих складах».

Міністр додав, що паралельно протягом одного-двох днів буде проведена інвентаризація наявного у цих складах. «Інвентаризація проводиться дуже швидко – день-два», - сказав він.