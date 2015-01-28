Зниження вартості імпортованих ліків можна очікувати наприкінці поточного року у разі прийняття найближчим часом необхідного закону Верховною Радою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі сказав сьогодні під час прес-конференції у Вінниці.

«Щоб отримати ефект зниження вартості ліків – необхідно відкрити ринок, тобто необхідно перерегулювати ліцензійний ринок, який сьогодні є в країні по імпорту й по продажу. Ми очікуємо, що завдяки дерегуляції ринку й при дерегуляції ліцензійної системи, близько 30-40% зниження вартості, й не на усі ліки, а лише на ті, які імпортуються», - сказав міністр.

На запитання УНІАН, коли ж саме можна очікувати зниження вартості, міністр відповів, що для цього парламент має ще ухвалити відповідний закон.

«Для цього має бути прийнято закон і, якщо парламент його прийме на наступній сесії, тоді від цього потрібно ще відрахувати 5-6 місяців. Й після цього зможемо розраховувати на результат», - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Квіташвілі заявляв, що завдяки дерегуляції ринку ціни на ліки можуть бути знижені до 30%, а українці отримають доступ до якісних препаратів найкращих світових брендів.