Лікарням нададуть можливість легально заробляти кошти

Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі повідомив, що одним із напрямків медичної реформи буде можливість давати лікарням та усій системі охорони здоров’я легально заробляти кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні під час прес-конференції у Вінниці.

Він пояснив, що люди гонорарами оплачуватимуть надані їм послуги лікарів.

«Це може відбуватись через фонди або безпосередньо лікарю. Я ще раз хотів би наголосити – це не є хабарем – це гонорар за надану послугу», - сказав Квіташвілі.

Він зазначив, що на сьогодні немає нормальної системи легалізації доходів, тому її необхідно змінювати.

«Доходи лікарів зміняться й будуть залежати від кількості пацієнтів, яких вони оглядають, та надання ними консультацій. Сьогодні, система, яка існує – нечесна й не правильна – усі отримають потрохи виходячи з кількості койок й штатного розпису, яке робиться у міністерстві. Ми будемо переходити на оплату послуг, яка включатиме виключно лікарську діяльність», - сказав міністр.