Реальні результати медичної реформи будуть відчутні до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі повідомив під час прес-конференції у Вінниці.

«Реальні результати реформи – візуальні – мають бути починаючи з літа до кінця поточного року. Це період, протягом якого ми, як споживачі, вже маємо побачити результат перших кроків реформи», - сказав міністр.

В той же час він зазначив, що реформа – це процес, який постійно триває й передбачає розвиток. «Це не значить ламати те, що було й починати будувати заново – реформа передбачає розвиток. Внаслідок реформи мають покращитись й такі показники, як тривалість життя, смертність дітей, материнська смертність – це параметри, які мають покращились, але ви не побачите їх через рік – на це потрібно до 10 років», - сказав Квіташвілі.

На його думку, у пілотних областях (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька і місто Київ - УНІАН) вже зроблено багато. «Відсотків 70 тяжких рішень вже прийнято. В той же час необхідно відкоригувати те, що, можливо, було зроблено не те що не правильно, а не спрацювало. Досвід областей, які є пілотними – він величезний й те, що вже напрацьовано необхідно зробити в інших регіонах. Чому саме пілоти не дали 100%? Тому що не було головної складової – фінансової свободи, не свавілля, а саме вільної фінансової діяльності лікарень», - сказав міністр.

За його словами, реформою також передбачено географічний поділ – тобто лікарні третього, другого і першого рівнів.

«Це те, що було в області напрацьовано й цей досвід ми будемо використовувати. По іншому організація охорони здоров’я в Україні – є неможливою», - резюмував Квіташвілі.

Як повідомляв УНІАН, з 2011 року був запущений пілотний проект з реформування системи охорони здоров'я. В рамках медичної реформи передбачалися зміни у роботі первинної медицини, екстреної медицини, упровадження медичного страхування, скорочення кількості медустанов і відкриття амбулаторій сімейної медицини. Проект реалізовується у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і місті Києві.