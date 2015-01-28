Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі пропонує вирішити проблему з медициною у сільській місцевості шляхом залучення лікарів як приватних підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні під час прес-конференції у Вінниці.

«Є проблема з медициною у сільській місцевості – недоступна, далеко тощо. Поки не буде двох факторів – нормальна оплата праці, та умови для роботи – нічого не буде», - вважає міністр. Найбільш ефективним вирішенням даного питання він називає можливість лікаря бути приватним підприємцем.

«Найбільш ефективна система – це коли лікар є приватним підприємцем. Подібне існує в Англії, Хорватії, Чехії. Вони по усій країні існують, як приватні підприємці», - сказав міністр.

Квіташвілі зазначив, що також є перелік обов'язкового медичного обладнання, яке необхідне лікарю. Для покращення його умов праці і придбання медобладнання можна залучати донорів та міжнародні гранти.