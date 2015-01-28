Найбільш корисні десерти

Названі 7 найкорисніших десертів. Так чи варто позбавляти себе такого задоволення або деякі солодощі все ж можна собі дозволити?

1. Зефір. Першим у списку доступних задоволень поставимо всіма улюблений зефір, який є одним з найбільш корисних десертів, пише direct-press.ru. При цьому перевагу краще віддавати зефіру без будь-яких добавок. В продукті повинні міститися тільки яблучне пюре і патока. Крім цього, в цьому зефірі повинен бути яєчний білок і цукрова пудра. Особливість даного продукту полягає в тому, що на розщеплення цукру в організмі піде багато часу, тому трохи зефіру не зашкодить навіть на ніч.

2. Пастила. Друга за списком - пастила. Вона чимось нагадує за зовнішнім виглядом зефір, але фруктові маси в складі різні. При цьому виходить трохи інша консистенція і смак. Дуже часто в пастилу додаються фрукти і ягоди, що надає смаку ще більше оригінальності і аромату. Густота «вкусняшки» обумовлена наявністю в складі яєчного білка і желе.

3. Мармелад. На третій сходинці невеликого рейтингу мармелад. Тільки мова йде про мармелад без цукрового обсипання. До складу цього десерту входять пектини, желатин, агар-агар і яблучне пюре. Для травлення немає нічого шкідливого. Основним компонентом мармеладу є фруктоза (цукор).

4. Мед. Цим корисним продуктом нашкодити своїй фігурі дуже складно. Можна пити чай або каву без цукру, додаючи в чашку трохи меду. Крім цього, медом можна заправляти різні каші, перетворюючи їх у дивовижний і дуже корисний десерт. Мед є чудовим антидепресантом.

5. Східні солодощі. П'яті в переліку - східні солодощі, крім, мабуть, халви і варення з рожевих пелюсток. Практично всі вони дуже корисні для організму, адже в складі є мед, прянощі, горіхи і родзинки, якими можна насититися і без цукру.

6. Йогурт з фруктами. Шосте «місце» - торт з фруктами і йогуртом. Ах, як же всі ласуни обожнюють торти. Хіба можна відмовитися від такої спокуси? Ні, звичайно. Але щоб дозволити собі порушити «обітницю», необхідно вибирати торти з фруктів, з натуральним йогуртом і залитими желе. Жодних масляних прикрас, бісквітів і збитих вершків бути не повинно, адже у них крім цукру ще й дуже багато жиру.

7. Чорний шоколад. І почесну сьому сходинку посів чорний шоколад. Даний продукт також безмірно корисний. У ньому міститься близько 80 відсотків какао і (на відміну від молочного шоколаду) в ньому немає сої, цукру і рослинних жирів.