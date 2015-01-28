Штаб Ріната Ахметова допомагає мирним жителям на лінії вогню

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 28 січня з Дніпропетровська до Маріуполь виїхала автоколона з 22 вантажівок в рамках 14-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова.

- Машини везуть повний комплект продуктів для того, щоб зібрати 25 тисяч продуктових пакетів, - розповів волонтер Гуманітарного штабу Максим Ровінський. - Ця допомога призначається жителям та переселенцям у прифронтових містах Авдіївка, Дебальцеве, Тельманове, Мар'їнка. Вантаж їде на логістичний склад в Маріуполі, після чого буде розподілений для роздачі населенню зазначених територій. Рінат Ахметов поставив завдання допомагати мирним жителям, які живуть в містах практично на лінії вогню.

Протягом останнього тижня січня в рамках 14-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова в Донецьку і Луганську області планується доставити 126 тисяч продуктових наборів для мирних жителів Донбасу.

Всього в рамках 14-го Гуманітарного рейсу 210 великовантажних автомобілів доставлять 3 900 тонн гуманітарної допомоги. Це дозволить сформувати 250 тисяч продуктових наборів і відправити їх у пункти видачі на підконтрольних і непідконтрольних українській владі територіях, а також у міста на лінії вогню.

Додамо, що 26 січня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова почав видачу продуктових наборів у Дебальцевому (Донецька область). Незважаючи на активні бойові дії, туди вже вдалося завезти 1 500 продуктових наборів для мирних жителів. Їх роздають найбільш незахищеним категоріям громадян у разі відсутності обстрілу в безпосередній близькості від пункту видачі.

Крім того, в Донецькій області також працює пункт в Кураховому, який забезпечує допомогою мешканців інших міст, розташованих на лінії вогню - Мар'їнки і Красногорівки.