Біль у м`язах - сигнал про порушення в усіх системах організму

Сьогодні чи не кожна людина після 30-40 років скаржиться на біль у спині, постійний чи тимчасовий, але такий, що час від часу повторюється. Чому він виникає? Медики, провівши дослідження п`яти тисяч осіб з болем у спині, дали таку відповідь: у 80% випадків біль виникає внаслідок відсутності динамічної роботи м`язів і лише у 20% випадків через травми чи хвороби.

На жаль, більшість не надає особливої уваги болю в спині, який час від часу заважає, але не завдає серйозних проблем. До часу. Бо порушення в м`язовій системі спричинюють ланцюг змін в інших органах і системах. Якщо м`язи слабко функціонують, спочатку в них зменшується кількість білка, потім міоглобіну - кисневого резерву (організм припиняє їх вироблення, адже вони не потрібні). М`язи стають млявими, слабкими. Через деякий час такі само зміни відбуваються і в серцевому м`язі.

У разі недостатнього напруження м`язів зменшується потік тонізувальних імпульсів з них до внутрішніх органів і центральної нервової системи.

Негативні зміни в м`язах спричинюють руйнівні процеси і в кістках. Вони збіднюються кальцієм, крім того, відбувається загибель остеобластів - молодих, первинних клітин, з яких утворюється кісткова тканина, натомість накопичуються остеокласти - клітини-руйнівники, внаслідок чого кісткова тканина втрачає свою міцність. Дегенеративні зміни вражають і суглоби: відкладаються солі, спричинюючи виникнення артритів.

Малорухливість може спричинити порушення водно-сольового балансу організму. Це загрожує виходом кальцію в кров у великій кількості та відкладенням його на стінках судин, а отже, розвитком атеросклерозу. Виділення кальцію у великій кількості через сечовивідну систему призводить до виникнення сечокам`яної хвороби. Посилене виведення цієї речовини з організму зменшує міцність скелета, зумовлює розвиток карієсу зубів, знижує силу м`язового скорочення. У руйнівний процес втягується й нервова система. Гальмується передавання нервових імпульсів, погіршуються пам`ять і координація рухів, знижується адаптаційна функція.

Порушення в м`язах спричинюють порушення ліпідного обміну, внаслідок чого відбувається відкладення жиру в тканинах. Через обмежену рухливість м`язів грудної клітки ослаблюються дихальні м`язи, порушується процес газообміну в легенях.

Це далеко не повний перелік змін, що відбуваються практично у всіх найважливіших системах організму, спричинюючи цілий комплекс хвороб. Серед них ішемічна хвороба серця, інсульт, ожиріння і хвороби обміну речовин, зокрема сечо- і жовчнокам`яна, захворювання кишечнику, різні хронічні хвороби тощо.

З приходом цивілізації став змінюватися й спосіб життя людини. Ми не лише рухаємося мало, але й не так, щоб забезпечити нормальний перебіг всіх процесів організму. Тим часом протягом доби м`язи мають виконати певну амплітуду руху з певним напруженням. Якщо ми протягом цілого дня клацатимемо пальцями по клавіатурі комп`ютера, тупцюватимемо на кухні біля плити, крутитимемо кермо авто чи виконуватимемо безліч інших одноманітних рухів - їх амплітуда й напруженість будуть недостатніми для тренування м`язів. Тому нам, людям ХХІ століття, заняття фізичними вправами (будь-якими) так само необхідні для забезпечення здоров`я, як повноцінна їжа і чисте повітря. Оберіть, що для вас прийнятніше - біг підтюпцем, ранкова зарядка, тренажерний зал, танцювальний гурток, плавання в басейні чи будь-яке інше регулярне фізичне навантаження - це найкраща "пігулка" для бадьорості, нормалізації всіх процесів організму, як фізичних, так і психічних, у будь-якому віці.a