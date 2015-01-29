За добу в зоні АТО 29 українських військовослужбовців отримали поранення
15:36, 29 січня 2015Країна
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко
Упродовж минулої доби в зоні АТО 29 бійців отримали поранення / Фото: УНІАН
Упродовж минулої доби в зоні АТО загинули п’ятеро українських військовослужбовців, 29 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойвих дій ми втратили п’ятьох українських військовослужбовців, ще 29 отримали поранення", - сказав Лисенко.
За його словами, в зоні АТО дещо зменшилася кількість атак з боку терористів через втрати в живій силі та техніці, противник загалом здійснює обстріли українських позицій з далеких відстаней.
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