В Україні 46 тисяч осіб вже пройшли медкомісії

Четверта хвиля мобілізації проходить згідно з планом, 46 тисяч людей вже пройшли медичні комісії. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко.

Він зазначив, що станом на сьогодні вже 46 тисяч мобілізованих пройшли медичні комісії і здійснюються планові заходи щодо їх призову та направлення до навчальних центрів.

Муженко також додав, що ті, хто не отримав повістку із військкомату з різних причин, будуть повторно оповіщені, а хто отримав і не прибув до військкомату, “стосовно них є інші впливи на таку ситуацію: від адміністративного до кримінального покарання”.