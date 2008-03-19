Простий і ефективний спосіб очищення печінки в домашніх умовах

За 3 дні до процедури очищення печінки слід перейти на рослинну їжу. Добре вживати свіжовичавлені овочево-фруктові соки, особливо буряковий і яблучний. У день процедури пити багато теплої, навіть гарячої, рідини. Зранку слід одягнутися потепліше, а в другій половині дня прикласти на правий бік грілку (з гарячою водою, електрогрілку тощо). Тримати її декілька годин, щоб печінка добре прогрілася. Коли відчуєте, що правий бік достатньо розігрітий (зазвичай близько 8-ї години вечора), потрібно випити 100-200 г олії (найліпше маслинової), підігрітої до температури тіла. Важливо зробити це на порожній або майже порожній шлунок, тоді олія діятиме ефективніше. Останнє вживання їжі має бути за 3-4 години до вживання олії. Пити олію можна невеликими порціями (щоб не нудило), запиваючи кількома ковтками приємного для вас напою (яблучного, апельсинового чи лимонного соку, настоєм трав тощо). Якщо олію пити впереміш із лимонним соком (кілька ковтків, потім кілька ковтків лимонного соку, потім знову олії і знову соку тощо), вдасться досягнути ефективнішого жовчогінного ефекту, бо сильнодійний кислий сік посилює виділення жовчі.

Якщо немає якісної олії або ви не можете випити її, то скористайтеся сорбітом або сірчанокислою магнезією (продаються в аптеці). 1-2 ст. л. якогось із названих препаратів слід розмішати в склянці мінеральної води і випити за 2 прийоми з інтервалом 15-20 хвилин. Потім треба лягти, приклавши грілку до правого боку. Через 2-3 години після вживання олії, а можливо, й пізніше, почнеться вихід камінців і нечистот, і ви зможете побачити все "добро", нажите за допомогою неправильного способу життя.

Перша їжа після процедури має складатися з великої кількості свіжовичавленого соку, який додатково очистить печінку (буряковий, яблучний, морквяний). Після досягнення послаблювального ефекту грілку доцільно потримати ще якийсь час. Кількість процедур визначите самі, але бажано робити їх доти, доки не припиниться виділення бруду. Очищення можна виконувати 2, 3 і більше разів, з інтервалом 1-2 дні. Інколи лікарі рекомендують робити тюбаж раз на тиждень або місяць - для профілактики.

Застереження. Можливо, що деякі камінці не вийдуть з печінки одразу, а лише змінять своє положення, ви відчуєте це появою болю. У цьому разі слід повторити очисну процедуру з точним дотриманням усіх рекомендацій. Можливо, якийсь із жовчогінних засобів (сорбіт, магнезія, олія) не подіє на вас, у такому випадку замініть його іншим. Якщо ви маєте серйозні захворювання печінки, то перед процедурою щодо її очищення обов`язково порадьтеся з лікарем.