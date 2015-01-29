Штаб Ахметова передав чергову партію медикаментів для постраждалих при обстрілі Маріуполя

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 29 січня, волонтери Штабу доставили в маріупольські лікарні чергову партію препаратів для лікування постраждалих в ході суботнього обстрілу Маріуполя.

Більше 30 найменувань медикаментів та перев'язувальних матеріалів були передані в маріупольські міські лікарні №№1,2,4,5 і «Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини і жінки». Заявки на необхідні препарати надходять у Штаб щодня, залежно від стану здоров'я пацієнтів.

«Щоб уникнути тривалого оформлення документів і підтримувати інтенсивність поставок медикаментів, яких потребують постраждалі, ми координуємо їх комунікацію з медиками через наших волонтерів, які працюють в кожній лікарні. Це дає можливість бачити повну картину потреб по кожному потерпілому, і оперативно на неї реагувати, забезпечуючи необхідними ліками», - коментує ситуацію волонтер Штабу Максим Ровінський.

Всього під опікою Гуманітарного штабу перебуває 69 дорослих та 8 дітей, постраждалих в ході обстрілу Маріуполя. 2 дітей були перевезені на лікування в клініку ОХМАТДИТ, м. Київ, 1 дитина - у Дніпропетровську дитячу обласну лікарню. Станом на 29 січня, Штаб надав допомогу потерпілим на суму 107 000 грн.

Нагадаємо, за рішенням Ріната Ахметова, Гуманітарний штаб допомагає всім маріупольцям, постраждалим в ході трагедії, необхідними медикаментами та психологічною допомогою.

Важливо!

Якщо Ви або Ваш родич постраждали в результаті трагедії 24 січня 2015 р. і Ви потребуєте допомоги, просимо Вас:

Звернутися до волонтера Штабу Ріната Ахметова на базі Вашої лікарні.

Примітка: кожна потреба у тому чи іншому медичному призначення повинна бути узгоджена з Вашим лікуючим лікарем.

Волонтер ще раз затвердить у Вашого лікуючого лікаря цю потребу і отримає завірене лікарем медичне призначення.

Волонтер направить завірене призначення в Гуманітарний штаб Ріната Ахметова.

Штаб оперативно розгляне Ваше звернення і зв'яжеться з Вами.

Примітка: для надання допомоги волонтер може попросити у Вас копії паспорта та ІПН для укладення договору.

Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова просить повідомляти інформацію про поранених, які потребують допомоги, за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001 або на адресу helpdonbass@fdu.org.ua