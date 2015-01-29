Заборона на рекламу лікарських препаратів у ЗМІ суперечить Угоді про асоціацію з ЄС

Заборона на рекламу безрецептурних лікарських препаратів у засобах масової інформації, передбачена під час реформування сфери охорони здоров'я, суперечить умовам підписаної Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Про це під час круглого столу в УНІАН заявив гендиректор Української асоціації видавців періодичної преси Олексій Погорєлов.

«Заборона реклами фармацевтичних виробів не є стандартом Європейського Союзу. У ЄС відпрацьовано законодавче регулювання фармацевтичної реклами. Більш глибокі обмеження в Україні суперечитимуть зобов'язанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом», - сказав Погорєлов.

Присутній на круглому столі керівник відділу аналітики дослідницької компанії Proxima Research Олег Добранчук відзначив, що у разі заборони реклами лікарських засобів у ЗМІ ціни на медикаменти замість того щоб знизитися, можуть, навпаки, зрости.

«Що відбудеться у разі відміни телевізійної реклами? У виробника не залишиться засобів комунікацій зі споживачем. Відповідно, куди піде виробник? Він піде до лікаря... Для виробника робота з лікарями – більш дорогий інструмент, ніж телевізійна реклама, і це виявлятиметься у вартості лікарських засобів», - сказав Добранчук, відзначивши, що згідно з дослідженнями компаній, які вимірюють споживчі переваги, реклама впливає на вибір медикаментів лише для 2% пацієнтів в Україні.

За словами радника з правових питань групи «1+1Медіа» В’ячеслава Мієнка, заяви про те, що заборона на рекламу приведе до зниження ціни на ліки, є міфом.

«Це міф, що без реклами ліки подешевшають. Рекламні бюджети фармкомпаній просто перерозподіляться і підуть в інші сфери», - сказав Мієнко.

Він також відзначив, що заборона на рекламу безрецептурних лікарських засобів дуже негативно позначиться на діяльності українських засобів масової інформації, значну частину доходів яких становить реклама медикаментів.

«Це однозначно може призвести до скорочення рекламного ринку, що безпосередньо вплине на діяльність ЗМІ. Зрештою може призвести до скорочення робочих місць», - наголосив Мієнко.

Як відзначив начальник відділу маркетингу безрецептурних препаратів компанії «Фармак» Юрій Маркевич, реклама медикаментів у ЗМІ є інструментом підвищення конкуренції на ринку серед вітчизняних виробників, а заборона на її розповсюдження стане обмеженням права громадян на одержання різноманітної інформації.

«Людина має право на інформацію, свідомо розуміючи, що його хворобу можуть лікувати кілька лікарських засобів. Він має повне право запитати лікаря, що той думає про ті чи інші ліки», - сказав Маркевич.

Як повідомляв УНІАН, у тексті Коаліційної угоди, підписаної в парламенті наприкінці листопада минулого року, передбачається ввести в Україні заборону на рекламу лікарських препаратів у засобах масової інформації.