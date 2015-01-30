Штаб Ахметова відкрив пункти видачі допомоги ще у 3 містах Донбасу

Як повідомили в прес-службі Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 30 січня, Штаб почав видавати допомогу переселенцям в Добропіллі, Білозерську і Білицькому Донецької області.

Продуктові набори від Штабу можуть отримати тільки переселенці, які зареєструвалися в установленому порядку, і потрапляють в категорію найбільш соціально незахищених громадян, згідно з критеріями, затвердженими Гуманітарних штабом:

Люди з I і II групою інвалідності

Матері-одиначки з дітьми до 18 років включно (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років включно)

Багатодітні сім'ї (кількість дітей дорівнює або більше 3, вік усіх дітей до 18 років). Якщо в багатодітній родині є діти старше 18 років - допомога надається батькам і дітям віком до 18 років включно з розрахунком - 1 продуктовий набір на 1 людину.

Пенсіонери старше 65 років (у тому числі діти війни, без обмежень за сумою пенсії)

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

Учасники та інваліди ВВВ, інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій (інформацію необхідно запитати в районній організації Спілки ветеранів Афганістану)

Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)

Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку

Діти-сироти до 23 років з числа переселенців

Сім'ї переселенців з 1 або 2 дітьми до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах

Адреси та графік роботи пунктів видачі:

м. Добропілля, Донецької обл.

Виконавчий комітет Добропільської міської ради

08:00 - 16:00, з понеділка по п'ятницю

м. Білозерськ, Донецької обл.

Виконавчий комітет Білозерського міської ради

08:00 - 16:00, з понеділка по п'ятницю

м. Білицьке Донецької обл.

Палац культури ім. Шевченка шахти «Білицька»

08:00 до 16:00, з понеділка по п'ятницю

Інформацію про роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги в містах на лінії вогню можна отримати за телефоном гарячої лінії Штабу 0 800 509 001 або по електронній пошті helpdonbass@fdu.org.ua