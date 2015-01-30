За добу в зоні АТО загинуло 5 військовослужбовців, ще 23 отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО загинуло 5 військовослужбовців, 23 – зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив в.о. речника Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Під час обстрілів, бойових зіткнень Україна втратила п'ятьох військовослужбовців, ще 23 отримали поранення різного ступеня тяжкості ", - сказав він.

Також він повідомив, що у лікарнях та госпіталях перебувають 390 військових, в тому числі 11 тяжкопоранених.