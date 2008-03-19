Інтелектуали надають перевагу овочам

Дослідження, проведене британськими ученими, доводить, що діти з вищими показниками інтелекту, частіше вегетаріанці. Дослідники не в змозі пояснити з чим пов`язані високі показники інтелекту у любителів овочів, проте припускають, що багата вітамінами дієта підвищує мозкову активність. Також дані дослідження, схильність до вегетаріанства знижує ризик серцевих захворювань і схильності до надмірної ваги. Учені перевірили 8179 чоловік, тести на інтелект яких були проведені в 1970 році. Так, більша частина тих, хто показав високі результати надавала перевагу овочевій дієті.