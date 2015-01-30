У зв'язку з обстрілами Донецька Штаб Ахметова закрив всі пункти видачі допомоги в місті на сьогодні
13:39, 30 січня 2015Країна
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Через інтенсивні обстріли Донецька, Штаб закрив до кінця дня роботу всіх пунктів видачі гуманітарної допомоги з міркувань безпеки жителів і волонтерів
Пункт видачі Гуманітарної допомоги штабу / Фото: Прес-служба Гуманітарного штабу Ріната Ахметова
Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 30 січня, станом на 13:00, через інтенсивні обстріли Донецька, Штаб закрив до кінця дня роботу всіх пунктів видачі гуманітарної допомоги з міркувань безпеки жителів і волонтерів.
Інформацію про відновлення роботи пунктів видачі гуманітарної допомоги від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова можна буде дізнатися на сайті Штабу і за телефоном гарячої лінії 0800 509 001.
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