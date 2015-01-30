Заява Гуманітарного штабу у зв'язку з обстрілами Донецька

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні в Донецьку знову страшна трагедія. Слідом за загибеллю наших земляків у Волновасі, Донецьку, Горлівці, Докучаєвську, Маріуполі знову постраждали мирні донеччани. Найпотужніші обстріл накрили райони міста, надходить інформація про десятки загиблих і поранених. Прямі попадання в житлові будинки, зупинки громадського транспорту, дитячі установи... Снаряд розірвався в безпосередній близькості від БК ім. Куйбишева, де знаходиться пункт видачі гуманітарної допомоги Штабу. Загинули мирні, ні в чому не винні люди.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова висловлює найглибші співчуття всім сім'ям загиблих. Штаб готовий допомагати пораненим мирним жителям. Наша гаряча лінія працює цілодобово - 0 800 509 001.

Неприпустимо, що війна знову забирає життя людей на Донбасі, тримає в страху і жаху населення і з кожною трагедією зменшує надії на мирне майбутнє регіону. На жаль, це відбувається в той час, коли ПАРЄ приймає резолюцію про гуманітарну ситуацію в Україні, де йдеться про серйозні порушення прав людини, і «наполягає повною мірою поважати і виконувати положення про припинення вогню, утримуватися від застосування сили і насильства, особливо щодо мирних людей та цивільної інфраструктури» (п. 13.1. резолюції щодо гуманітарної ситуації ПАРЄ).

Ми знову і знову закликаємо всі сторони конфлікту, всіх, хто може вплинути на ситуацію, зробити конкретні кроки для припинення вогню і повернутися за стіл переговорів, дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права та прав людини, зокрема, Гаазької, Женевської і Європейської конвенцій з прав людини (п. 13.2 .). Немає нічого ціннішого за людське життя.

Мирні громадяни не повинні страждати!

Мирні громадяни не повинні гинути!