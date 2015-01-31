Штаб Ахметова закликає МОЗ вирішити проблему із забезпеченням інсуліном пацієнтів на Донбасі

У зв'язку з катастрофічною ситуацією, в якій опинилися інсулінозалежні жителі Донбасу, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова направив звернення міністру охорони здоров'я України Олександру Квіташвілі, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

У листі-зверненні Штаб закликає Міністерство вирішити питання із забезпеченням інсуліном пацієнтів, які живуть на територіях Донецької і Луганської областей, які не контролюються українською владою. Отримання ліків для цих громадян ускладнюється також введенням пропускного режиму для в'їзду і виїзду із зони АТО.

Нагадаємо, що починаючи з 29 вересня 2014 року, в рамках програми «Допоможемо. Здоров'я», Штаб надає допомогу лікувально-профілактичним закладам Донецької області в забезпеченні засобами медичного і немедичного призначення, мирному населенню Донецької області в забезпеченні індивідуальними аптечками, наборами для вагітних жінок, а також забезпечує інсуліном, таблетками та тест-смужками хворих на цукровий діабет.

Зокрема, програма поставки інсуліну була розрахована на 4 місяці (протягом яких держава планувала, за даними штабу, знайти системне вирішення цієї проблеми). За цей період, в умовах відсутності життєво важливого препарату в аптеках і лікарнях області, а також при недостатніх постачаннях за рахунок обласного бюджету, Штаб забезпечив 6547 пацієнтів місячною дозою інсуліну, що становить 33% від загальної кількості зареєстрованих інсулінозалежних пацієнтів Донецької області.

Зараз стоїть питання подальшого забезпечення державою інсулінозалежних людей препаратами на Донбасі. В Гуманітарному штабі закликають Міністерство і міністра охорони здоров'я негайно приступити до вирішення проблеми забезпечення інсуліном пацієнтів в зоні АТО.

Штаб сподівається, що питання виконання державою своїх зобов'язань щодо забезпечення життєво важливим препаратом людей, що залишилися в зоні АТО, буде розглядатися як соціальне, а не політичне.

Зі свого боку, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова і після 31 січня 2015 року продовжить забезпечення інсуліном найбільш уразливих категорій дітей, які перебувають у зоні АТО.

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