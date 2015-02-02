Луганська область вивезла 109 дітей з прифронтової зони

Як йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, з моменту введення в Луганській області режиму надзвичайної ситуації розроблено план заходів з ліквідації наслідків бойових дій у населених пунктах, що знаходяться під постійним обстрілом терористів так званої «ЛНР».

Одним із пунктів передбачено планомірне вивезення дітей з фронтових населених пунктів.

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Так, за останній тиждень із Щастя на безпечні території вивезено 28 дітей, з Гірського - 18, із с.Нижнє Попаснянського району - 20, з Попасної - 8, з Троїцького Попаснянського району - 35 дітей.

Частину дітей розмістили у безпечних регіонах Луганської області, частину - в інших областях України.

"Є дві великі труднощі при вивезенні дітей із фронтових сіл: це постійні бойові дії (тому за необхідності ми залучаємо військових з бронетехнікою), друга - згода батьків. Після того, як ми відправили кілька сотень школярів із Луганщини до західних областей України на новорічно-різдвяні свята, батьки більш охоче дають згоду на вивезення дітей у безпечні місця. Жодна дитина при вивезенні з лінії фронту не постраждала", - зазначив Москаль.