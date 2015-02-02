Савка звільнено з посади заступника міністра охорони здоров'я
11:33, 02 лютого 2015Країна
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Кабінет міністрів України звільнив Юрія Савка з посади заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції за власним бажанням
Фото: УНІАН
Відповідне розпорядження від 28 січня 2015 року № 57-р опубліковане на урядовому порталі.
Як повідомляв УНІАН, раніше уряд своїм розпорядженням звільнив Наталію Гнідюк з посади керівника урядового офісу з питань європейської інтеграції, створеного в серпні 2014 року.
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