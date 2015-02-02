Савка звільнено з посади заступника міністра охорони здоров'я

Відповідне розпорядження від 28 січня 2015 року № 57-р опубліковане на урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд своїм розпорядженням звільнив Наталію Гнідюк з посади керівника урядового офісу з питань європейської інтеграції, створеного в серпні 2014 року.