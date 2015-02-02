Як зберегти здоров’я при сидячому способі життя

Багато хто з нас сидять протягом усього робочого дня, так як професійна діяльність прив’язує до стільця або крісла. Це стосується і офісних співробітників, і водіїв, і керівників різного рівня, а також людей інших професій, які вимагають від людини проводити весь день сидячи. Ці прості профілактичні заходи допоможуть вам уникнути захворювань при сидячій роботі, адже вилікуватися набагато складніше, ніж застерегти себе від цієї неприємності, пише 03info.com.

• Помірно жорстке ліжко, яке не дозволяє зайвих прогинів, але і не перешкоджає комфортному сну.

• Подушка також повинна бути не надмірно м’якою і не дуже високою, щоб вигини шийного відділу відповідно знаходилися максимально наближеними до фізіологічної кривизни.

• Головна порада – сидіть якнайменше. Для людського організму це не нормальне положення. Краще стояти і, по можливості, лежати.

• Якщо у вас сидяча робота, то, перш за все, подумайте про зручне крісло. Добре, якщо воно буде чимось схоже на автомобільне. Це найкорисніша для спини конфігурація.

• Не треба сидіти нерухомо. Беріть приклад з дітей. Вони в класі чи вдома, роблячи уроки, постійно крутяться, напружуючи то одні, то інші м’язи, і рідко мучаться проблемами зі спиною.

• Якщо доводиться сидіти цілий день, то треба регулярно вставати і розминатися.

• Потрібно робити певні вправи вдома і на роботі.

• Потрібно ходити регулярно на масаж, щоб дати відсіч остеохондрозу і іншим неприємностям з хребтом (курс для спини та шиї один раз в 3 місяці).

• Корисно ходити. Потрібно забути про автомобілі, ліфти, громадський транспорт. Хоча б на якийсь час, припустимо, на вихідні. Ходіть пішки, якщо відстань не більше 3 зупинок.