Ознаки жіночого алкоголізму

Сьогодні, коли без алкоголю не обходиться жоден захід, дуже просто до нього звикнути. Пиво - з друзями за обідом, келих вина за вечерею, коньяк або віскі - в п'ятницю. Як же дізнатися, що ситуація вийшла з-під контролю?

Що повинно насторожити:

- ти регулярно вживаєш спиртне, частіше, ніж раз на тиждень;

- ти п'єш більше, ніж 1 л пива або 250 мл вина на день;

- якщо не п'єш алкоголь весь тиждень, то потім "добираєш" свою норму у вихідні;

- майже постійно думаєш про майбутні свята, вечірки, посиденьки в барі;

- коли йдеш на вечірку, думаєш не про те, з ким зустрівся, а про те, що будеш пити;

- близькі тебе дорікають в тому, що ти п'єш занадто багато і часто, через алкоголь часто бувають сварки з близькими;

- складно розслабитися без алкоголю;

- симптоми похмілля (погане самопочуття, озноб, напругу та занепокоєння, головний біль, нудота і блювання, порушення сну) - теж ознака алкогольної залежності;

- у тебе часто змінюється настрій, бувають депресії;

- щоб сп'яніти досить 200-300 г слабоалкогольного напою.