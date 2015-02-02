Підписано закон про скасування ліцензування імпорту активних фармінгредієнтів

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, документ розроблено з метою дерегуляції, розвитку підприємництва та реформування надання адміністративних послуг.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів).

Законом скасовується подвійне ліцензування при імпорті сировини для національних виробників лікарських засобів.

Законом у статті 17 Закону “Про лікарські засоби” визначається, що на територію України можуть ввозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником, та ліцензії на імпорт лікарських засобів (крім АФІ), що видається імпортеру (виробнику або особі, що представляє виробника лікарських засобів на території України), у порядку, встановленому законодавством.

Крім того, у частині 2 статті 9 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" встановлюється, що господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів), а також охоронна діяльність, підлягають ліцензуванню відповідно до цього закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про лікарські засоби" та "Про охоронну діяльність".

Також законом виключається пункт 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт"”, згідно з яким ліцензування господарської діяльності з імпорту активного фармацевтичного інгредієнта передбачалося ввести з 1 січня 2015 року.