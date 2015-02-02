Маска з хурми очистить і підтягне шкіру обличчя

М'якоть хурми подрібнити. Додати по 1 столовій ложці сметани і олії, трохи борошна або крохмалю для того, щоб суміш стала густою. Все перемішати і нанести на обличчя і шию тонким шаром.

Залишити на 20-30 хвилин. Змити теплою водою. Потім обполоснути холодною водою. Нанести будь-який крем.

Можна робити такі маски 2-3 рази на тиждень.

Для очищення дуже чутливої шкіри щодня можна користуватися сумішшю з сметани, жовтка і коньяку. Все це взяти в рівних кількостях. Тільки не слід її готувати заздалегідь