Про що кричить твій апетит: чого насправді хоче організм

Ми нерідко виправдовуємо свої нездорові харчові звички потребами організму. Ймовірно, і ти не раз переконував себе в тому, що якщо організм щось просить, значить йому це потрібно. Але часто ми неправильно розпізнаємо сигнали свого тіла, пише beauty.ua.

Пристрасне бажання з'їсти щось (по простому сильна тяга до солодощів, солоного, випічки) може свідчити про нестачу в організмі яких-небудь елементів. І, як правило, їх заповнити можуть тільки корисні продукти, а не ті, до яких ми тягнемося в першу чергу.

Що ж робити?

Приглушити невгамовну тягу до шкідливих вкусняшок допоможе збалансований раціон. Адже дефіцит певних речовин в організмі, а значить і пристрасне бажання тієї чи іншої їжі є наслідком незбалансованого харчування. Не полінуйся і приділи час, щоб скласти для себе меню на кожен день.

Прислухайся до себе

Якщо тебе тягне на конкретний продукт - визнач, що саме тебе в ньому приваблює. Хочеться фісташок або оселедця? Можливо, організму насправді не вистачає хлориду натрію (солі). Гостре бажання з'їсти тістечко з масляним кремом або жирний стейк може бути сигналом браку «хорошого» холестерину, а тяга до сиру - потреби в кальції та фосфорі.

Сигнал

Тяга до солоної їжі і фастфуду може бути сигналом про порушення електролітного балансу або легкого зневоднення організму. Відчуваючи нестачу таких мікроелементів, як сода, кальцій, магній, а також рідини, організм «просить» солі, щоб утримувати вологу. З іншого боку, бажання похрумтіти чіпсами може бути не стільки тягою до солоного, скільки бажанням «заглушити» роздратування або нудьгу. Справа в тому, що продукти, що вимагають ретельного пережовування (чіпси і горішки), допомагають полегшити переживання завдяки фізичному ефекту заміщення.

Рішення

Кращий спосіб заповнити одночасно брак електролітів і рідини в організмі - дотримання питного режиму. А зняти стрес допоможуть продукти, багаті вітаміном В5, який бере участь у формуванні нормального гормонального рівня і допомагає запобігти депресії.

Сигнал

Залізо необхідне організму головним чином для кровотворення і перенесення кисню з крові з легень у тканини, органи і клітини. Гостра тяга до кави або міцного чаю може свідчити про нестачу цього елементу в твоєму організмі. Але перетворюватися в кавоманку, щоб підвищити гемоглобін, не резонно!

Рішення

Щоб заповнити дефіцит заліза в організмі, додай в свій раціон сухофрукти, сою, бобові, червоне м'ясо, зернові, овочі (в першу чергу фенхель, буряки, редьку), яблука і яйця.

Сигнал

Якщо поїдання макаронів з сиром приносить тобі надзвичайне задоволення, можливо, твоєму тілу не вистачає любові! Справа в тому, що продукти з вмістом вершків дають відчуття комфорту. Наприклад, в молоці міститься холін (має заспокійливу дію) і триптофан (спільно з вуглеводами сприяє виробленню серотоніну).

Рішення

Обирай молочні продукти середньої жирності. Щоб «перебити» потяг до жирної їжі, слід регулярно їсти сир і ропні сири, авокадо, сирі горіхи і насіння, а також яйця, оливки і нерафіновану оливкову олію.