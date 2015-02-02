За добу в зоні АТО 30 бійців отримали поранення
14:18, 02 лютого 2015Країна
57
Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко
За добу в зоні АТО загинуло 5 військових, 30 отримали поранення / Фото: УНІАН
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 5 українських військовослужбовців, 30 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових протистоянь ми втратили 5 наших військовослужбовців, ще 30 отримали поранення різного ступеню", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. речника Генштабу Збройних сил Владислав Селезньов повідомляв, що за минулу добу отримали поранення 29 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter