Обережно: терористи маскують вибухівку в дитячі іграшки, коробки з-під цукерок

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформувати населення про використання терористами вибухівки у дитячих іграшках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час виїзного засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій сьогодні в Запоріжжі.

"До чого ці виродки дійшли - в дитячих іграшках маскують вибухівку", - сказав Яценюк, продемонструвавши відповідні знімки.

Такі вибухові пристрої, замасковані під дитячі іграшки, книжки, коробки з-під цукерок, пачки від сигарет або пляшки з-під газованої води, за словами прем'єр-міністра, знаходили в Слов'янську (Донецька область), Лисичанську (Луганська область) та інших містах на сході.

Яценюк доручив ДСНС широко проінформувати населення у всіх областях про можливу загрозу, а також про правила поведінки з подібними потенційно небезпечними предметами.

"Особливе завдання - це інформування населення... За вами - заходи, щоб знешкодити, і широке інформування населення по всіх областях", - сказав він.