Причини жіночого алкоголізму

1. Часті стресові ситуації в особистому житті і на роботі.

2. Трудоголізм, підвищене почуття відповідальності, напружений робочий графік.

3. Самотність і брак спілкування, не налагоджене особисте життя, складнощі у спілкуванні, які "легко" вирішуються за допомогою алкоголю.

4. Відсутність сім'ї і неможливість народити дитину.

5. Дуже дружна "алкогольна" компанія або стосунки з чоловіком-алкоголіком.

6. Розчарування у власних успіхах, почуття непотрібності, неможливість досягнути поставлених цілей.

7. Генетична схильність.