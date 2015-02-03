Причини жіночого алкоголізму
09:46, 03 лютого 2015Країна
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Трудоголізм, підвищене почуття відповідальності, напружений робочий графік... Часті стресові ситуації в особистому житті і на роботі...
Фото: УНІАН
Причини жіночого алкоголізму
1. Часті стресові ситуації в особистому житті і на роботі.
2. Трудоголізм, підвищене почуття відповідальності, напружений робочий графік.
3. Самотність і брак спілкування, не налагоджене особисте життя, складнощі у спілкуванні, які "легко" вирішуються за допомогою алкоголю.
4. Відсутність сім'ї і неможливість народити дитину.
5. Дуже дружна "алкогольна" компанія або стосунки з чоловіком-алкоголіком.
6. Розчарування у власних успіхах, почуття непотрібності, неможливість досягнути поставлених цілей.
7. Генетична схильність.
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