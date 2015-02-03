За вчорашній день з Дебальцевого, Авдіївки та Світлодарська було вивезено 156 осіб

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України, у містах Донецької області, які протягом останніх днів піддаються постійному обстрілу з боку терористів, продовжуються заходи з вивезення людей із небезпечної зони.

Всього з 28 січня по 2 лютого з міст Авдіївка, Дебальцеве та Світлодарськ вивезено 2 тис. 341 особу, у тому числі 630 дітей та 60 осіб, які не можуть самостійно пересуватися.

За вчорашній день до Києва було відправлено 118 людей, з яких 27 дітей. Загалом протягом двох днів до столиці прибула 191 особа, з яких 45 дітей.

Всього протягом останніх двох днів організовано переміщення залізничним сполученням – 211 осіб, а також автошляхами (в межах області) – 48 осіб.

Для зустрічі людей, що вивозяться із небезпечної зони, підрозділами ДСНС розгорнуто пункти зустрічі на залізничних вокзалах в містах Слов’янськ та Костянтинівка, де надається інформаційна, медична та інші види допомоги, а також психологічна підтримка. Особи, які переміщуються, безкоштовно забезпечуються квитками для проїзду в межах України.

Крім того, продовжується робота з доставки гуманітарної допомоги населенню в міста Донецької області. Вчора до міста Родинське доставлено 4 тонни гуманітарної допомоги.