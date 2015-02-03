На Донбасі необхідно створити коридори для евакуації дітей

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому Кулеба наголосив під час брифінгу в парламенті.

Він зазначив, що на сході України склалася критична ситуація.

“Я, як уповноважений президента України з прав дитини, звертаюся до всіх міжнародних організацій, насамперед до ОБСЄ та Комітету ООН з прав дитини, з проханням вжити всіх невідкладних заходів для припинення збройного конфлікту на сході України, від якого гинуть українські діти”, - сказав він.

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“Ми просимо докласти дипломатичних зусиль для припинення вогню і сприяти створенню гуманітарних коридорів для евакуації сімей з дітьми”, - наголосив Кулеба.

Він зауважив, що на Донбасі щодня фіксуються факти зухвалого порушення бойовиками прав дітей.

“Лише протягом поточного року, буквально за місяць, було вбито вже більше 10 українських дітей”, - додав уповноважений.

За словами Кулеби, на сьогодні на виїзд із зони АТО очікують декілька тисяч родин з дітьми, і для їхнього розміщення в інших регіонах вже підготовлено понад 15 тис. місць.

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Своєю чергою народний депутат від “Блоку Петра Порошенка”, уповноважений президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко наголосила, що в зоні АТО надзвичайно складною залишається ситуація на лінії зіткнення, в першу чергу, із вивезенням дітей.

“Найбільш складною залишається ситуація на Дебальцевському напрямку. І сьогодні українська влада робить все для того, аби врятувати дітей і вивезти їх з-під тих “Градів””, - сказала депутат.

Вона зазначила, що разом із Кулебою за дорученням президента готує спеціальну зустріч представників української влади з представниками усіх міжнародних місій, зокрема, Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН, ОБСЄ, ЮНІСЕФ, Представництва ЄС в Україні, щоб донести до них інформацію, що Україна потребує допомоги у вивезенні дітей із зони АТО.

“Бойовики не дають можливості створити необхідний гуманітарний коридор для того, щоб ми могли вивезти дітей, не наражаючи їх на небезпеку”, - сказала Геращенко.

Крім того, за її словами, планується звернутися до Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України для того, щоб під час майбутньої зустрічі членів групи у Мінську однією з ключових і пріоритетних тем стало вивезення цивільного населення і, в першу чергу, дітей.