Гуманітарний штаб Ахметова допомагатиме мешканцям Дебальцевого

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова готовий допомагати мирним жителям Дебальцеве.

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабу Ріната Ахметова, в місті залишилося багато дітей, старих людей, жінок, інвалідів, які опинилися в критичній ситуації. Більше 10 днів мирні люди постійно піддаються масовим обстрілам, відсутні вода й електрика, немає мобільного зв'язку та можливості зв'язатися із зовнішнім світом.

Розуміючи всю складність гуманітарної ситуації на прифронтових територіях, Гуманітарний штаб, за рішенням Ріната Ахметова, 22 січня запустив програму надання допомоги містам на лінії вогню. Вже 26 січня в Дебальцеве були доставлені 3 000 продуктових наборів, призначених для мирних жителів. Силами волонтерів всі пакети з благодійною допомогою були роздані протягом тижня. У лютому ми плануємо доставити ще 4500 продуктових наборів. Ми будемо намагатися приносити стільки, скільки буде необхідно для порятунку мирних городян.

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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова також готовий надати адресну допомогу на лікування та медикаменти. Для цього у випадку, якщо мирний житель або дитина поранені або важкохворі, необхідно звернутися на гарячу лінію Штабу за безкоштовним номером 0 800 509 001 або за адресою електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua .

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова також приєднується до звернення команди Донбас SOS на адресу уряду України, місій ОБСЄ і ООН. Учасники бойових дій на Донбасі повинні негайно і без всяких умов почати дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права і прав людини (Гаазької, Женевської і Європейської конвенцій), згідно з якими домовитися про припинення обстрілів житлових районів, про гуманітарне перемир'я, забезпечити доставку гуманітарної допомоги гуманиатрными місіями, організаціями та волонтерами, а також забезпечити безпеку її одержувачам.

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Штаб готовий координувати свої дії з іншими органами і структурами, міжнародними і громадськими організаціями та волонтерами, які допомагають мирному населенню Дебальцевого та інших населених пунктів.