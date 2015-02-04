Квіташвілі має відзвітувати про результати своєї роботи - депутати

Народні депутати, члени фракції «Блоку Петра Порошенка» Петро Юрчишин, Микола Кучер, Олександр Домбровський, Олексій Порошенко, Руслан Демчак, Юрій Македон, Іван Спориш та Іван Мельничук надіслали колективне звернення на адресу Міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі "Блоку Петра Порошенка".

Читайте такожКвіташвілі пропонує вирішити проблему з медициною у сільській місцевості

За словами нардепів, за останній час до них надійшло чимало звернень від виборців, які занепокоєні результатами реформування системи охорони здоров'я в регіоні. Як відомо, Вінницька область є однією з трьох областей, які були визначені для участі в пілотному проекті щодо реформування системи охорони здоров'я. Відповідно до Закону, цей проект передбачав впровадження змін протягом 2011-2014 років, а з 31 грудня 2014 року він втратив свою чинність.

Читайте такожМає бути перехідний період до страхової медицини - депутат

На думку депутатів, сьогодні необхідно поінформувати жителів Вінницької області про результати виконання проекту, так як цілком можливо, що його буде продовжено, а в регіоні оцінюють таку ініціативу неоднозначно.

Саме тому мажоритарники від області звернулися до МОЗу з проханням викласти його позицію щодо результатів та якісної оцінки проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві відповідно до Закону.