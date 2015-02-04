До Одеси доправили 13 бійців, поранених у зоні АТО
09:54, 04 лютого 2015Країна
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До Одеси доправили 13 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції
© UNIAN
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив волонтер Андрій Танцюра. Військовослужбовців доправили літаком. Із 13 осіб - двоє перебувають у тяжкому стані, інші – в стані середньої тяжкості, у більшості – поранення мінно-вибухового характеру. Серед поранених – один прикордонник.
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Військовослужбовців на кількох машинах швидкої допомоги транспортували до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону й клінічного госпіталю Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
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