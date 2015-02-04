Чи є у вас залежність від їжі

Невже одна тільки спадковість може бути у відповіді за ці жахливі цифри і нашу зайву вагу? Вчені впевнені, що ні - причина ожиріння прозаїчніша: емоційна харчова залежність, пише zdravoe.com. Вона закладається в нас ще в дитинстві як частина сімейного культу їжі і посилюється неправильним харчуванням у майбутньому. Важливо вчасно виявити ознаки, чесно і не лукавлячи перед собою. Чи помічаєте ви за собою такі гріхи, як...

Швидке поглинання їжі.

Їжа за компанію (навіть коли не дуже хочеться).

Каяття після рясного застілля, аж до почуття провини.

Їжа під час стресу, яка допомагає заспокоїтися.

Втрата контролю, при якій людина перестає віддавати собі звіт в тому, скільки і що вона їсть.

Сильне відчуття дискомфорту в тому випадку, коли немає можливості з'їсти улюблений продукт (цукерку, шоколадку і т. д.)

Поступове зменшення почуття насичення після їжі, яке змушує з'їдати все більше і більше.

Якщо хоча б чотири симптоми, перерахованих вище, відповідають вашим звичкам - саме час позбутися від харчової залежності.