На лікуванні за кордоном перебуває 25 важко поранених українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив в. о. начальника прес-центру Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

Він повідомив, що п'ятеро військових проходять лікування в Німеччині, п'ятеро - в Ізраїлі, по три - в США та Латвії, шестеро - в Литві, двоє - у Великобританії й один - в Естонії.

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Селезньов також зазначив, що на сьогодні на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України перебуває 458 військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які були поранені в ході проведення АТО.

«З них 10 осіб перебуває у важкому стані», - додав він.

Селезньов також наголосив, що військові частини, які виконують завдання за призначенням в зоні АТО, забезпечені лікарськими засобами на 85%, медичною технікою – на 90%, індивідуальними засобами медичного захисту – на 100%.