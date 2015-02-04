Кількість технічних засобів для евакуації поранених учасників АТО буде збільшена – Порошенко

Як повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, про це вчора, 3 лютого, під час відвідування Військово-медичного клінічного центру Північного регіону сказав президент України Петро Порошенко.

Президент зазначив, що незабаром під санітарний транспорт будуть переобладнанні шість вертольотів. Також розглядається можливість створення спеціального потягу, оснащеного операційними та іншими необхідними медичними приміщеннями.

«У нас є замовлення на закупівлю 20 інкасаторських мікроавтобусів, які можна переробити під санітарні машини. Я думаю, це буде краще рішення, ніж спробувати переобладнувати БТРи під санітарні авто. По-перше, там будуть належні умови для транспортування поранених. По-друге, це бронезахист, а по-третє – ціна буде нижча», - додав Порошенко.

Він також високо оцінив професійний рівень харківських військових медиків, переважна більшість з яких побували в зоні АТО.