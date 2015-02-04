Кабмін готовий виплачувати компенсацію за операцію з протезування бійців АТО за кордоном
14:20, 04 лютого 2015Країна
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Кабінет міністрів України готовий виплачувати з державного бюджету компенсацію в розмірі до 609 тис. грн за операцію з протезування бійців АТО за кордоном
Складне протезування не проводиться в Україні
Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
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"Ситуація, м'яко кажучи, складна, тому що є дуже багато хлопців, які втратили кінцівки, і складне протезування, яке не проводиться в Україні. Сьогодні приймаємо постанову і передбачаємо по цій постанові можливість грошової виплати на складне протезування за кордоном. Максимальна сума такої виплати - 609 тис. грн на одну кінцівку", - сказав він.
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