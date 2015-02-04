В Україні буде створено Онкологічну асоціацію

В Україні за підтримки Ізраїлю буде створено Онкологічну асоціацію

Київ. 4 лютого. УНІАН. В Україні за активної підтримки Ізраїлю буде створено Онкологічну асоціацію.

Це - перший крок у реалізації міжнародного соціального проекту «Ізраїльська медицина для України», зазначили учасники прес-конференції в УНІАН.

Українська онкологічна асоціація (Ukrainian Cancer Association - UCA) реалізовуватиметься на базі лікарні ізраїльської онкології LISOD у тісній співпраці з Ізраїльською онкологічною асоціацією (Israel Cancer Association - ICA), що діє з 1952 року. Мета соціального проекту - підвищення обізнаності українських онкологів про сучасні, ефективні ізраїльські методи лікування раку, скорочення захворюваності та смертності від онкологічних захворювань в Україні, розширення прав хворих і тих, хто одужує, і поліпшення якості їхнього життя.

За словами керуючого партнера LISOD Майкла Амзеля, населення України гостро потребує обізнаності щодо такої важкої хвороби як рак.

«Люди обов'язково повинні знати про скринінг, про ранню діагностику раку. Більшість наших пацієнтів, на жаль, звертаються до нас вже на пізніх стадіях. Я абсолютно впевнений, що якби люди більше знали про хворобу, що потрібно зробити, щоб рано діагностувати хворобу, іноді навіть самостійно, вони б довше жили. Або й навіть вилікувалися повністю. Світова статистика показує, що в Ізраїлі, інших країнах Європи, рання діагностика та скринінг рятують життя людей. Ми прийняли рішення створити некомерційну державну організацію - Українську онкологічну асоціацію, яка буде прирівнюватися до Ізраїльської онкологічної асоціації. Ми ведемо підготовчі роботи і сподіваємося, що інші компанії приєднаються до нашої асоціації. Ми будемо ініціювати програми, спрямовані на ранню діагностику, підвищення обізнаності населення України про рак», - сказав Амзель.

Представник Ізраїльської онкологічної асоціації, головний онколог Північного округу Ізраїлю, професор Авраам Кутен наголосив, що однією з головних цілей діяльності Української онкологічної асоціації стане профілактика онкологічних захворювань.

«Одним з важливих результатів роботи Ізраїльської онкологічної асоціації стало зниження кількості курців з більш як 45% до 28%. Це дуже значне зниження, тому що близько 30% онкологічних захворювань зумовлені курінням. Набагато ефективніше, економічно доцільно провести профілактику раку, ніж лікувати його. Навіть якщо він виявлений на ранньому етапі», - сказав Кутен.

Він також зазначив, що діяльність Онкологічної асоціації ґрунтується виключно на роботі волонтерів.

«Ми просуваємо надання соціальних послуг онкохворим, яких немає в клініках. Для суспільства це є дуже важливим моментом. Така діяльність дістає величезну підтримку з боку ізраїльтян. Вони роблять пожертвування в асоціацію. Також ця організація допомагає молодим дослідникам у сфері раку. Дає початкові гроші для їх дослідних робіт», - зазначив Кутен.

Своєю чергою Надзвичайний і Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Еліа Білоцерковські наголосив, що в Ізраїлю особливі відносини з Україною.

«Для нас Україна - один з найважливіших партнерів у цьому регіоні. Ми розуміємо, що зараз Україна проходить дуже непростий етап у своєму розвитку. Ми намагаємося ділитися ізраїльським досвідом у різних сферах. Однією з основних є галузь охорони здоров'я. Ізраїль досяг істотних успіхів у цій галузі. Ми хочемо поділитися нашим досвідом з Україною, українським народом. Ми проводимо курси для психологів України, щоб дати професіоналам знання для роботи з людьми. Наші фахівці консультують роботу мобільних амбулаторій у зоні АТО. Проводимо роботу з підвищення кваліфікації медсестер, починаємо співпрацю в області центру з реабілітації. Є також ціла низка проектів, які ми будемо розвивати. Ми дуже раді розвинути співпрацю ще й в галузі боротьби з раком. Це дуже гарна ініціатива. В Ізраїлі ця асоціація дуже активна. Її досвід роботи може бути застосований в Україні», - зазначив посол Ізраїлю.