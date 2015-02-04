Автоколона 15-го Гуманітарного рейсу Ахметова в'їхала в Донецьку область
13:34, 04 лютого 2015Країна
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Станом на 13.00 автоколона 15-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, яка сьогодні вранці виїхала з Дніпропетровська до Донецька, вже в'їхала в Донецьку область
Фото: Прес-служба Гуманітарного штабу Ріната Ахметова
Нагадаємо, 38 великовантажних машин Рейсу везуть консервовану кукурудзу, кільку, цукор, крупи, вівсяні пластівці, борошно, соняшникову олію, макарони, пряники і дитяче харчування. Загальна вага гуманітарного вантажу цієї автоколони - 700 тонн.
Благодійна допомога призначена мирним жителям Донбасу, які проживають в зоні проведення АТО, на підконтрольних української влади територіях і в містах на лінії вогню.
Перед виїздом вантаж Гуманітарного рейсу пройшов моніторинг представниками громадської організації «Офіцерський корпус» і ЗМІ, був опломбований і виїхав у напрямку Донецька.
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