Автоколона 15-го Гуманітарного рейсу Ахметова в'їхала в Донецьку область

Нагадаємо, 38 великовантажних машин Рейсу везуть консервовану кукурудзу, кільку, цукор, крупи, вівсяні пластівці, борошно, соняшникову олію, макарони, пряники і дитяче харчування. Загальна вага гуманітарного вантажу цієї автоколони - 700 тонн.

Благодійна допомога призначена мирним жителям Донбасу, які проживають в зоні проведення АТО, на підконтрольних української влади територіях і в містах на лінії вогню.

Перед виїздом вантаж Гуманітарного рейсу пройшов моніторинг представниками громадської організації «Офіцерський корпус» і ЗМІ, був опломбований і виїхав у напрямку Донецька.