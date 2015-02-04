Відбудеться прес-конференція з нагоди Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 5 лютого, в рамках заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби з онкологічними захворюваннями, у Волинському обласному онкологічному диспансері (ВООД) відбудеться прес-конференція за участі заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Світлани Мишковець, головного лікаря Ореста Андрусенка, головного лікаря Рівненського обласного диспансеру Григорія Максим’яка та керівника програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова Вікторії Миколаюк. Саме завдяки програмі фонду у диспансері продовжує ефективно працювати комплекс сучасного високотехнологічного обладнання, що складається з лінійного прискорювача та комп’ютерного томографу.

Сучасний комплекс почав працювати наприкінці минулого року. Створені потужності дозволяють проводити сучасну комп’ютерну томографію дорослим та дітям. Також встановлено обладнання для проведення високоточної променевої терапії, яка є невід’ємною та ефективною частиною лікування онкологічних хворих. Саме завдяки сучасному обладнанню стало можливе проведення надточного лікування, коли велика доза лікувального опромінення досягає клітини пухлини при цьому не шкодить здоровим тканинам навколо. Кошти на відбудову нового приміщення для встановлення обладнання було виділено Волинською обласною державною адміністрацією.

Комплекс придбано за кошти фонду Ріната Ахметова у рамках програми «Рак виліковний». Мета програми - впровадити сучасну діагностику та лікування онкохворих за світовими стандартами в Україні. Загальний бюджет програми «Рак виліковний» на оснащення Волинського обласного клінічного онкологічного диспансеру складає 18,4 млн. грн.

Запрошуємо представників ЗМІ до участі у прес-конференції.

Дата та час: 5 лютого 2015 року, 10:00-11:00

Місце: Волинський обласний онкологічний диспансер

Акредитація: +38 044 502 52 18.