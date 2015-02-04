Топ-5 продуктів для суглобів, поради дієтолога

У наші дні малорухливий спосіб життя став нормою! Хворі і опухлі суглоби - більше не проблема людей похилого віку, зараз і молоді люди страждають через це. Але рішення є, і воно в звичайних продуктах, про які розповіла дієтолог Світлана Фус, пише dobre.stb.ua.

За статистикою хвороби суглобів випереджають онкологічні, серцево-судинні, діабет і туберкульоз. А ще у кожного третього з нас запалюються суглоби, наприклад, крутить на дощ і сніг, опухають від низької температури і невеликої активності. Але спеціальна дієта з 5 продуктів допоможе позбутися від запалення в хрящових тканинах і зробити ваше життя знову повноцінним!

Мигдаль

Мигдаль - один з основних продуктів, що підтримують здоров'я суглобів. Він захищає зовнішні оболонки клітин суглобів, особливо запалених і травмованих, які дуже вразливі для пошкодження вільними радикалами. Останні - це нестабільні молекули кисню, які ушкоджують клітини і порушують нормальні процеси в організмі. Також мигдаль містить необхідні антиоксиданти і є одним з найкращих джерел вітаміну Е. Таким чином мигдаль забезпечує рухливість суглобів. Для того, щоб мигдаль помітно впливав на суглоби, необхідно вживати по 50 грамів 2-3 рази в тиждень. Його також можна замінити арахісом і волоським горіхом.

Червоне яблуко

Саме червоні яблука багаті антиоксидантом кварцетином, який виробляє колаген. Він в свою чергу покращить рухливість і функції запалених суглобів. Також колаген грає роль «амортизатора» у суглобах, дозволяючи їм витримувати удари і тиск. Кварцетин міститься в шкірці яблук, тому краще вживати фрукти неочищеними. При чому від насиченості кольору залежить кількість цього елементу в яблуці. Щоб уникнути артриту і запалення суглобів, їжте по 1-2 червоних яблука в день.

Ананас

В ананасі міститься ензим бромелайн, який втамовує біль у суглобах. Він особливо корисний у боротьбі з остеопорозом і артритом. Максимально високий вміст бромелаїну - у верхівці плоду і качані. Вітамін С міститься в ананасі і допомагає у синтезі колагену, який відновлює здоров'я сухожиль, зв'язок, кісток і допомагає правильній роботі та амортизації суглобів. Щоб вживання ананаса було ефективним, вживайте його 2 рази в тиждень по 150-200 грамів.

Морква

Морква - головний помічник у боротьбі з артритом - запальним захворюванням суглобів. Вони опухають, відчуваються сильні болі, а іноді з'являється почервоніння. Можуть запалюватися і навколосуглобові тканини - зв'язки та м'язи. Хронічне запалення суглоба призводить до руйнування суглобового хряща, як наслідок деформації суглоба, що порушує його функцію - виникають болі при русі і малорухомість. Містяться в моркві вітамін А і бета-каротин, які допомагають організму впоратися з сильним запаленням в суглобах. Саме ці корисні речовини роблять суглоби більш гнучкими і допомагають їм переносити великі навантаження. Вживайте по 1 великій моркві щодня в різних стравах, з додаванням рослинної олії або сметани. Моркву також можна замінити гарбузом.

Чорна квасоля

Серед бобових найефективнішу дію на суглоби має чорна квасоля. Вона містить велику кількість антиоксидантів, які необхідні для формування хрящової тканини, а це дозволяє зробити суглоби гнучкішими. Також чорна квасоля містить марганець, який необхідний для зміцнення структури кісток і суглобів. Щоб підтримувати здоров'я ваших суглобів, вживайте 100-120 грамів цього продукту 3-4 рази в тиждень.

Тепер ви знає, які 5 простих продуктів необхідно додати в свій раціон, щоб знайти легкість в кожному русі!