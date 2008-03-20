Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» в найближчі 5 років виділить на реалізацію своїх програм $ 150 мільйонів

Доброчинний фонд «Розвиток України» має намір у найближчі 5 років на реалізацію своїх програм виділити 150 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час обнародування звіту діяльності фонду за 2007 рік заявив його президент, народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ.

Крім того, він повідомив, що, починаючи з березня, фонд стає персональним. «Я стаю не тільки президентом, а й єдиним засновником доброчинного фонду "Розвиток України», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Він підкреслив, що системні проблеми, які на сьогодні існують в Україні, можна перемогти тільки шляхом системного підходу. «Тому доброчинністю я займатимуся завжди», - сказав Р.АХМЕТОВ.

За його словами, головним завданням для нього є визначення філософії фонду, створення команди і забезпечення стабільного фінансування.