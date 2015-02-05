Продукти, які допоможуть подолати хронічну втому

Головне, урізноманітнити харчування за рахунок нерафінованих продуктів та морепродуктів, при відсутності протипоказань добре вживати цитрусові, йодовмісні сорти морських риб, морську капусту, пророслу пшеницю, а також всі страви, що сприяють регулярному очищенню кишечника.

Найпростіший спосіб зарядити свій організм енергією, це вживати в їжу більше залізовмісних продуктів. Залізо допомагає забезпечити внутрішні органи киснем.

Щоб підтримувати працездатність організму потрібно не менше 18 мг заліза в добу. Якщо організму не вистачатиме заліза, це відчувається відразу: сповільнюється обмін речовин, хочеться спати, з'являється слабкість і стомлюваність.

Включіть в свій раціон більше печінки, морепродукти, пісне м'ясо, горох, зелені і листові овочі, гранати, апельсини та яблука. Можна також приймати вітамінні добавки з великим вмістом заліза.

Якщо приплив енергії необхідний терміново, краще всього підійде їжа, багата на вуглеводи. Це можуть бути свіжі фрукти, порція каші або відвареної картоплі з хлібом.

Однак для забезпечення високої працездатності протягом тривалого періоду необхідний зважений підхід до складання раціону. До корисних вуглеводів слід додавати корисні білки і жири. Каша з відварним м'ясом або фруктовий салат плюс йогурт - відмінний приклад поєднання вуглеводної і білкової їжі.

Прекрасним продуктом для підвищення працездатності є горіхи. Вони містять велику кількість корисних білків і ненасичених жирних кислот і зможуть забезпечити організм енергією на тривалий термін.

Однак не варто забувати, що горіхи відрізняються високою калорійністю і вживати їх слід в невеликій кількості. Дуже корисні також соняшникове і гарбузове насіння.

Ще одним простим, але дуже дієвим способом підвищити працездатність і поліпшити самопочуття є вживання в їжу продуктів і напоїв, багатих вітаміном С, який регулює синтез спеціальної речовини карнітину, допомагає нашому організму спалювати запаси жирів для забезпечення енергією.

Найбільше вітаміну С міститься в шипшині, смородині, овочах і фруктах.