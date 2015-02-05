Ознаки "небезпечної" родимки

Всі родимки тільки здаються однаковими, насправді є ознаки, за якими можна відрізнити доброякісне шкірне утворення від злоякісного.

Наприклад, приводом звернутися до лікаря є ситуація, коли родимка змінює свій розмір. Якщо протягом тижня родимка спочатку сильно збільшилася, а потім зменшилася, то це є достатньою підставою для того, щоб відкласти всі невідкладні справи і відвідати лікаря. При цьому фахівці рекомендують звертатися до медиків при перших же підозрах, щоб як можна раніше почати лікування, звичайно, якщо воно буде необхідне.

Ще однією ознакою небезпечної родимки може бути її нерівномірне забарвлення. Якщо родимка має ділянки різних тонів, міняє свій колір і відтінки, то це само по собі є приводом відвідати лікаря, щоб встановити якість такого шкірного освіти. Родимки, які змінюють колір за схемою «чорний - синій - коричневий», в більшості випадків є злоякісними.

Однак навіть якщо одна з перерахованих ознак була виявлена, не варто панікувати завчасно. Досить часто підозри на злоякісність виявляються помилковою тривогою, тому робити поспішні висновки не варто. Перше, що потрібно зробити при найменших підозрах на переродження родимки у злоякісне шкірне освіта - це звернутися до профільного лікаря, який призначить необхідні аналізи і виявить, наскільки родимка є небезпечною. Тільки професійний медичний підхід може розвіяти сумніви і вчасно видалити або вилікувати недоброякісне шкірне утворення на зародковій стадії.